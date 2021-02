«Der Lehrer» & Co.: Comedy-Donnerstag weiterhin mau

Quotennews

Die neuen Episoden der drei Serien waren weiterhin kein „Talk of the Town“.

Zum Bürogespräch werden die neuen Episoden vonnicht. Die Serie, in der Simon Böer die neue Hauptrolle spielte, unterhielt am Donnerstag um 20.15 Uhr nur 1,91 Millionen Fernsehzuschauer. Die Episode mit dem Titel „David Ritter von der Drogenfahndung“ sorgte nur für 5,6 Prozent. Dieses Mal war die halbe Schule nach einem Konzert bekifft, Direktor Rose will seine Schule unbedingt drogenfrei bekommen. 0,94 Millionen junge Menschen verfolgten den Spaß, der in der Zielgruppe 10,3 Prozent Marktanteil generierte.Die Folge „Die Leih-Oma“ der Sitcomsorgte bei 1,40 Millionen Zuschauern für Lacher, der Marktanteil belief sich in dieser Woche auf 4,3 Prozent. Die Serie mit Verena Altenberger sicherte dem Kölner Fernsehsender einen Marktanteil in der Zielgruppe von 8,1 Prozent. 0,73 Millionen junge Menschen waren dabei.sorgte danach für 1,41 Millionen Zuschauer, wovon 0,62 Millionen Umworbene dabei waren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 7,3 Prozent.bleibt am späten Donnerstagabend auch weiterhin ein Ladenhüter. Moderator Jens Knossalla brachte 0,57 Millionen Zuschauer zum Lachen, der Marktanteil betrug 3,9 Prozent. Dieses Mal begrüßte „Knossi“ Valentina Pahde, 0,28 Millionen junge Leute schalteten ein. Der Marktanteil bei den Jungen lag bei 7,0 Prozent.