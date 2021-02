Netflix erwirbt «Blue Miracle» mit Dennis Quaid

Vermischtes

Der kalifornische Streaminggigant Netflix hat den Filmvon Dennis Quaid gekauft. Das berichtet das Fachblatt 'Variety' exklusiv. Der Streifen basiert auf einer wahren Geschichte, die sich um Casa Hogar, ein mexikanisches Waisenhaus, dreht. Das Haus kämpfte seit dem Hurrikan Odile im Jahr 2014 ums Überleben. Am Rande des Bankrotts treten die Bewohner in der Hoffnung, den Preis zu gewinnen, am größten Angelturnier der Welt an Geld, um ihr Zuhause zu retten. Ein Veröffentlichungsdatum ist bislang noch nicht bekannt.Neben Quaid stehen Raymond Cruz, Anthony Gonzalez, Jimmy Gonzales, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola und Bruce McGill vor der Kamera. Julia Quintana übernahm die Regie. Er inszenierte auch «The Vessel» mit Martin Sheen in der Hauptrolle. Zusammen mit Chris Dowling schrieb Quintana das Drehbuch.Die Produzenten waren Javier Chapa für Mucho Mas Media, Darren Moorman für Reserve Entertainment, Chris George für Redwood Ranch Productions, Ben Howard für Third Coast Content und Trey Reynolds für Provident Films. Provident Films hat den Film mit Endeavour Content kofinanziert.