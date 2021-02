10 Jahre Terra Mater bei ServusTV Deutschland

TV-News

Seit einem Jahrzehnt erzählt «Terra Mater» jede Woche die spektakulärsten Geschichten über die wildesten Orte der Welt, erforscht die größten Rätsel und faszinierendsten Zusammenhänge der Natur und porträtiert unseren Planeten in seinen schönsten Formen und Farben.

Seit genau zehn Jahren begeistertwöchentlich mit beeindruckenden Geschichten rund um die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Erde. Zu diesem ganz besonderen Geburtstag zeigt ServusTV Deutschland am Mittwoch, den 7. April, um 20.15 Uhr eine exklusive Jubiläumssendung. Naturfilmerin Birgit Peters führt durch die wichtigsten Momente und Meilensteine aus einem Jahrzehnt «Terra Mater».„Ich will den Zuschauern ein bisschen mehr von unserer Arbeit zeigen, als man sonst zu sehen bekommt“, kündigt Peters an und ergänzt: „Zu diesem Zweck trifft sie einige der profiliertesten Regisseure und Kameraleute und spricht mit ihnen darüber, wie die Terra Mater Dokumentationen entstanden sind. „Dass es dabei immer wieder zu riskanten Abenteuern und manchmal sogar zu lebensgefährlichen Situationen gekommen ist, gehört bei diesem Job naturgemäß dazu“„Zur Erfolgsgeschichte von Terra Mater gehören mittlerweile auch mehr als 350 Auszeichnungen bei internationalen Filmfestivals und über 500 Nominierungen für weitere Preise“, freut sich die Sendungsverantwortliche Sabine Holzer. „All diese Auszeichnungen zeigen uns, dass unsere Filme herausragend sind. Und sie reüssieren nicht nur bei internationalen Festivals, sondern auch auf dem internationalen Markt, wo die Terra Mater-Produktionen zu den gefragtesten zählen.“