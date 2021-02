Diese Profis tanzen in der 14. «Lets Dance» Staffel

TV-News

Am gestrigen Mittwochabend verriet-Juror Joachim Llambi, dass der Gewinner der 13. Staffel Massimo Sinató in diesem Jahr nicht an der Erfolgsshow teilnehmen wird. Ersetzen wird ihn Vadim Garbuzov, der den österreichischen Ableger im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Alle weiteren Profitänzer gab der Kölner Sender am heutigen Donnerstag bekannt.Wenn am 26. Februar die «Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow» auf dem Programm steht, werden 14 Profis auf 14 Prominente treffen. Darunter sind vier neue Gesichter. Wieder mit dabei, die 2020 auch schon das Tanzbein schwangen, sind Andrzej Cibis, Christian Polanc, Christina Luft, Kathrin Menzinger, Marta Arndt, Renata Lusin, Robert Beitsch (er sprang für Christian Polanc in der fünften Show ein) und Valentin Lusin. Ganz neu dabei sind unterdessen Malika Dzumaev, Pasha Zvychaynyy, Alexandru Ionel und Patricija Belousova. Sein Comeback feiert zudem Evgeny Vinokurov, der in der vergangenen Staffel pausierte und zuletzt in der zwölften Staffel mit Evelyn Burdecki tanzte. Publikumsliebling Erich Klann fehlt in dieser Staffel ebenso wie Isabel Edvardsson.Diese 14 Profis treffen zum Auftakt also auf die 14 Promis, dann entscheidet sich wer mit wem tanz. Zur Auswahl stehen folgende Promis: Jan Hofer, Nicolas Puschmann, Auma Obama, Kai Ebel, Valentina Pahde, Mickie Krause, Senna Gammour, Erol Sander, Lola Weippert, Rúrik Gíslason, Ilse DeLange, Kim Riekenberg, Simon Zachenhuber und Vanessa Neigert. Gänzlich auf Edvardsson verzichten, muss die Fangemeinde allerdings nicht, denn ab dem 12. Februar startete bei Audio Now der offizielle, bei dem Martin Tetjen mit ihr hinter die Kulissen der Tanzshow blicken wird. Bis zum Show-Start am 26. Februar wird es täglich eine neue Ausgabe des Podcasts geben. Während der Staffel wird es jeden Samstag, also einen Tag nach der Live-Show, eine neue Folge mit Einschätzungen zur Ausgabe geben.