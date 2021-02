«The Last of Us»: Pedro Pascal wird Joel

US-Fernsehen

«Game of Thrones»-Star Bella Ramsey wird Ellie mimen.

«The Last of Us»-Videospiel-Autor und Creative Director Neil Druckmann und zugleich Mitschöpfer der gleichnamigen Serie, teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass man Pedro Pascal unter Vertrag nahm. Pascal war zuletzt in der Disney+-Serie «The Mandalorian» zu sehen, außerdem wird er in Deutschland bald im Spielfilm «Wonder Woman 1984» an der Seite von Gal Gadot auftreten.Außerdem nahm man Bella Ramsey als Ellie unter Vertrag, die vor allem durch die HBO-Serie «Game of Thrones» bekannt sein dürfte. Die spielt in der neuen Serie ein 14-jähriges Waisenkind, das nie etwas anderes als einen verwüsteten Planeten kennengelernt hat. In der Serie kämpft sie für die neu entdeckte Realität, die der Schlüssel zur Rettung der Welt sein könnte.HBO hat «The Last of Us» erstmals im vergangenen März vorgestellt. Im November erhielt das Format einen Serienauftrag. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie aus einer bedrückenden Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, bei der die beiden quer durch die USA reisen müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind.