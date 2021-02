Primetime-Check

Was war für den Spielfilm bei Kabel Eins möglich? Konnte Das Erste mit einer Naturdoku und danach mit «Hart aber fair» punkten? Der Abend im Überblick.

Das Erste zeigte die Naturdokuund unterhielt damit 4,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige waren. Am Markt holte man solide 12,3 und sehr gute 9,8 Prozent.sahen im Anschluss noch 2,75 Millionen, die Quoten beliefen sich auf mäßige 8,8 und maue 4,5 Prozent. Dieinformierten danach 3,00 Millionen Seher ab drei Jahren, darunter 0,63 Millionen jüngere. 13,0 und 10,4 Prozent Marktanteil waren möglich. Das ZDF sicherte sich miteine Reichweite von 7,17 Millionen, wovon 0,85 Millionen Krimifans waren. Der Mainzer Sender holte damit starke 21,7 und 9,7 Prozent. Nach dem, das 4,81 Millionen interessiert und auf einen Marktanteil von 16,4 Prozent kam, gab es eine weitere Ausgabe von. 2,55 Millionen blieben dran. Am Markt waren 14,1 und 4,8 Prozent drin.Bei RTL stand die vorerst letzte Ausgabeauf dem Plan. Diesmal verfolgten das Format 2,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,11 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Auf dem Gesamtmarkt erzielte der Kölner Sender solide 9,2 Prozent, bei den Umworbenen waren es ordentliche 13,4 Prozent.verbuchte im Anschluss noch eine Reichweite von 2,37 Millionen und einen Zielgruppenanteil von 14,9 Prozent. Sat.1 nahm kurzfristig die Talkshowins Programm und generierte damit relative Sehbeteiligungen von 2,4 Prozent insgesamt und 5,3 Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite lag bei 0,79 Millionen, davon 0,47 Millionen jüngere.holte danach 0,55 Millionen Zuseher und eine Zielgruppequoten von 4,1 Prozent. Kabel Eins setzte auf den Spielfilmund brachte damit ein 0,94-millionenköpfiges Publikum zum Staunen. Die Marktanteile lagen bei ausbaufähigen 3,0 respektive soliden 4,5 Prozent.VOX startete eine neue-Runde und 1,27 Millionen schalteten ein. Die zweistündige Ausgabe erreichte 0,76 Millionen Jüngere, woraus eine Einschaltquote von 8,9 Prozent entstand. Insgesamt lag der Anteil bei 4,0 Prozent. Fürblieben danach noch 0,82 Millionen beim Sender mit der roten Kugel. In der Zielgruppe wurden 7,8 Prozent gemessen. RTLZWEI gab zwei Folgenfrei, was dem Grünwalder Sender 1,20 und 1,32 Millionen Zuschauer einbrachte. 0,70 und 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Am Markt waren Sehbeteiligungen von 3,6 und 4,2 beziehungsweise 7,9 und 9,3 Prozent möglich. ProSieben zeigte zunächst zwei Folgenvor 1,27 und 1,28 Millionen Zuschauern. Danach folgte ein Doppelpackmit 0,96 und 0,93 Millionen Sehern ab drei Jahren. Die gelbe Familie sicherte der roten Sieben 8,6 und 9,2 Prozent in der Zielgruppe. Der junge Nerd holte zuvor Quoten von 9,7 und 9,6 Prozent.