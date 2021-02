Marcel Wagner ist neuer Moderator der «Hessenschau»

TV-News

Nach Roland Boros folgt jetzt der Frankfurter in der erfolgreichsten und populärsten Sendung im hr-fernsehen.



Marcel Wagner wird ab kommenden Dienstag, den 9. Februar, die Kurzausgaben der «Hessenschau» am Nachmittag sowie den Nachrichtenblock in der Hauptausgabe um 19:30 Uhr präsentieren. Damit nimmt er den Platz von Roland Boros, der den hr verlassen hat, um als Pressesprecher bei einem Verband zu arbeiten.Wagner selbst meint zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass regionale Berichterstattung auch in Zukunft stark genutzt wird. Die Menschen in Hessen wollen wissen, was vor ihrer Haustür passiert.“Der 38-Jährige hat 2006 als Moderator bei YOU FM angefangen und war vor seinem Wechsel zum hr beim Bayerischen Rundfunk und beim rbb im Fernsehen präsent. Darüber hinaus moderiert er aktuell auch bei hr3, Bayern 3 sowie dem Nachrichtensender n-tv in Köln.