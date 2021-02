Zweite Staffel für «Walulis Woche» noch im Februar

TV-News

Philipp Walulis greift in den 19 neuen Folgen wieder aktuelle, kontroverse, gesellschaftliche Themen auf.

Die zweite Runde vonbeginnt am Sonntag, den 21. Februar, um 22:50 Uhr im SWR . Dort nehmen Philipp Walulis und seine Redaktion wieder Medien- und Gesellschaftstrends in den Fokus. Relevante Themen mit einer differenzierten vollumfänglichen Betrachtung etwas Satire für den extra Spice. Vorab ist die erste Folge «Walulis und der Meister der Presserügen - Walulis macht sich ein Bild von Bild» schon ab dem 18. Februar ab 17 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar. Die Folgen sind immer sonntags um 22:50 Uhr zu sehen und bereits donnerstags ab 20:15 Uhr in der Mediathek verfügbar.Die immer 30-minütigen Folgen durchleuchten unter anderem auch Cancel Culture, enttarnen fadenscheinige Online-Bewertungen oder zeigen die Tricks, mit denen Andi Scheuers Verkehrsministerium versucht, die Presse zu steuern.Der Host Philipp Walulis selbst gewann für seine Sendung 2012 «Walulis sieht fern» den Grimme-Preis. Das Format wurde für funk erfolgreich zu den «Walulis» Satireformaten weiterentwickelt. Im Januar 2019 wurde Philipp Walulis zudem mit dem Bert-Donnepp-Preis für seine "ironische und zielgruppengerechte Umsetzung von medienjournalistischen Themen für ein junges Publikum" ausgezeichnet.