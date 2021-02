«The Thing About Pam»: Renee Zellweger spielt mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin hat einen Vertrag für das NBC-Drama unterschrieben.

Die Fernsehstation NBC hat das Krimi-Dramabestellt, bei der Renee Zellweger nicht nur die Hauptdarstellerin ist, sondern auch als ausführende Produzentin fungiert. Die sechs Episoden umfassende True-Crime-Serie von Blumhouse Television, NBC News Studios und Big Picture Co. basiert auf dem Mord an Betsy Faria aus dem Jahr 2011.Die Geschichte wurde vom erfolgreichen NBC-Nachrichtenmagazin «Dateline» und dem 2019-Podcast aufgearbeitet. "Wenn man darüber nachdenkt, was etwas als 'Must Watch' qualifiziert, bin ich mir nicht sicher, ob man etwas Besseres als das unbestreitbare Dreiergespann aus Renee Zellweger, Blumhouse und «Dateline» machen kann", sagte Susan Rovner, Chairman, Entertainment Content, NBCUniversal."Die Drehungen und Wendungen dieser Saga sind wirklich seltsamer als Fiktion, und in den Händen dieses unglaublich talentierten künstlerischen Teams wird diese Serie eine völlig neue Perspektive auf eine Geschichte bringen, die bereits Millionen in ihren Bann gezogen hat“, sagte Susan Rovner weiter.