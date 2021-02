FOX präsentiert spanische Dramedy-Serie «Alive and Kicking»

TV-News

Eine Gruppe von Jugendlichen hat aufgrund ihrer psychischen Krankheiten mit großen Herausforderungen zu kämpfen.

Den Anforderungen der Gesellschaft und den Erwartungen ihrer Familien können die jungen Patienten einer geschlossenen psychiatrischen Klinik auf der Insel Menorca nicht gerecht werden. Und so brechen sie aus, um doch noch ihren Platz im Leben zu finden. Der abenteuerliche Roadtrip der Teenager quer durch Europa wird zur Reise ihres Lebens.Die ungewöhnliche Story basiert auf wahren Begebenheiten und stammt von dem spanischen Autor, Regisseur und Filmemacher Albert Espinosa, der in Deutschland vor allem durch die Vorlage zum Publikumsliebling «Club der roten Bänder» bekannt wurde. Die Young-Adult-Serie «Alive and Kicking» wurde in einer Auswahl durch das neue Label der Berlinale, Berlinale Talents, und der World Cinema Fund hervorgehoben.FOX präsentiert die Dramedy-Serie «Alive and Kicking» ab 27. April immer dienstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere. Alle sieben Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie bei Vodafone Select und GigaTV verfügbar.