HBO-Science-Fiction-Serie «Beforeigners» kommt nach Deutschland

Unter anderem sind Nicolai Cleve Broch, Krista Kosonen und Ágústa Eva Erlensdottir in den Hauptrollen der norwegischen Serie vertreten.



«Beforeigners - Mörderische Zeiten» erzählt in sechs Folgen ein spannendes Science-Fiction-Krimidrama mit ungebetenen Zeitreisenden in der modernen Gesellschaft Norwegens. Premiere feierte die Serie 2019 in Norwegen, jetzt kommt sie auch ins deutsche Fernsehen.Und darum geht es genau: Im Meer vor Oslo tauchen plötzlich Menschen aus anderen Zeitepochen auf. Menschen aus der Steinzeit, Wikinger und Bürger des 19. Jahrhunderts stellen die Einwohner der Gegenwart mit ihrer Anwesenheit vor unbekannte Herausforderungen. Einige Jahre später soll ein Mordfall an einer „Zeitmigrantin“ aufgeklärt werden. In dem politisch brisanten Fall ermittelt Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) und seine neue Partnerin Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen). Alfhildr stammt selbst aus der Wikinger-Zeit und verfügt über Techniken, die für den Kommissar aus der Gegenwart zunächst befremdlich wirken, sich aber als sehr hilfreich erweisen.HBO hat schon im September 2020 bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die erste Staffel wird ab dem 13. März um 23.40 Uhr im Ersten zu sehen und am 14. März in der ARD-Mediathek zum Abruf verfügbar sein.