4. Quartal: Amazon steigert Umsatz um 44 Prozent

Wirtschaft

Mit der Bekanntgabe des Jahresergebnisses teilte Chef Bezos mit, dass er den Posten verlassen wird.

Am Dienstagabend gab Amazon-Chef Jeff Bezos bekannt, dass er im dritten Quartal 2021 als Geschäftsführer des Unternehmens zurücktreten werde und die neue Rolle als Executive Chair, also dem Aufsichtsratschef, übernehmen werde. Die Geschickte von Amazon leitet dann Andy Jassy, der CEO der erfolgreichen Cloudsparte Amazon Web Sercices (AWS). Laut Bezos sei dies ein „optimaler Zeitpunkt“ für den Geschäftsführerwechsel."Amazon ist das, was es ist, weil es erfunden wurde", sagte Bezos in einer Erklärung. "Wenn Sie sich unsere Finanzergebnisse anschauen, sehen Sie die langfristigen, kumulativen Ergebnisse von Erfindungen. Im Moment sehe ich Amazon in seiner erfindungsreichsten Phase, was einen optimalen Zeitpunkt für diesen Übergang darstellt.""In der Rolle des Exec Chair beabsichtige ich, meine Energien und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und frühe Initiativen zu konzentrieren. Andy ist innerhalb des Unternehmens sehr bekannt und ist fast so lange bei Amazon wie ich selbst. Er wird eine hervorragende Führungspersönlichkeit sein und er hat mein volles Vertrauen", schrieb Bezos in der E-Mail. Jassy kam 1997 als Marketing-Manager zu Amazon und gründete AWS im Jahr 2003.Im vierten Quartal 2020 setzte Amazon 156,6 Milliarden US-Dollar durch, dies ist ein Anstieg um sagenhafte 44 Prozent. Der Nettogewinn verbesserte sich auf 7,2 Milliarden US-Dollar, dies ist ein Plus von fast 100 Prozent. Die Fire TV-Geräte sollen mehr als 50 Millionen Nutzer weltweit haben. Das Unternehmen kündigte weitere neue Formate bei Prime Video an.