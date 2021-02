«Crazy Rich Asians»-Regisseur übernimmt «Wicked»

Kino-News

Der Spielfilm «Wicked» wurde wegen der Coronavirus-Pandemie aus dem Universal-Filmplan gestrichen.

Jon M. Chu, der Regisseur von «Crazy Rich Asians» und «In the Heights» kümmert sich um die Geschichte von Oz. Er übernimmt die Rolle des Regisseurs von «Wicked», da Stephen Daldry das Projekt im vergangenen Oktober aufgrund von Terminkonflikten verließ. Wegen der zahlreichen Fragen hinter dem Projekt, ist der Film dadurch – und von der Corona-Pandemie – aus dem Filmkalender gestrichen worden. Weiterhin fehlt der Hauptdarsteller.Chu teilte seine Aufregung in den sozialen Medien und schrieb: "Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich fehl am Platz gefühlt, seltsam und anders. Ich habe mich hinter meiner Kamera versteckt, weil die Leute gerne gefilmt wurden und ich verschwinden konnte. Aber als ich Stephen Schwartz' und Winnie Holzmans «Wicked» vor über 15 Jahren sah, als es in San Francisco geprobt wurde, konnte ich es nicht ungesehen lassen".Als Prequel zu «The Wizard of Oz» erzählt «Wicked» die Geschichte von allem, was passiert ist, bevor Dorothy in Oz gelandet ist. In der Originalversion am Broadway spielten Idina Menzel und Kristin Chenoweth die besten Freundinnen, die zu Todfeindinnen wurden.