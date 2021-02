Sony Pictures legt deutlich zu

Wirtschaft

Der Gewinn stieg im vierten Quartal um über 150 Millionen US-Dollar.

Freude bei Sony Pictures: Die Film- und Fernsehsparte des japanischen Elektronik- und Unterhaltungskonzern verzeichnete zwischen Oktober und Dezember 2020 einen Gewinn von 212 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum erwirtschaftete man nur 51 Millionen US-Dollar.Sony steigerte sich um neun Prozent auf 2,70 Billionen JPY, der Nettogewinn stieg um 62 Prozent auf 372 Milliarden JPY (3,54 Milliarden US-Dollar). Zu Beginn der Corona-Pandemie teilte Sony mit, dass es über starke finanzielle Reserven verfüge und in der Lage sei, Zukäufe zu tätigen. Das hat man auch getan.Es übernahm eine Minderheitsbeteiligung am chinesischen Video-Entertainment-Anbieter Bilibili, im Juli beteiligte es sich an Epic Games. Außerdem kaufte es die Minderheitsbeteiligung an der Sony Financial Holdings auf und machte sie zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Im Dezember 2020 kündigte Sony Pictures den Kauf des Anime-Streamers Crunchyroll an.Erst vor wenigen Tagen übernahm Sony Music Entertainment die Kobalt Music Group. Die Übernahme muss noch von den Behörden genehmigt werden, bevor sie abgeschlossen werden kann. Es wird nicht erwartet, dass sie einen Einfluss auf die Finanzergebnisse von Sony für das Jahr bis März 2021 haben wird.