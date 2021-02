DAZN zeigt Meister-Doku des FC Liverpool

Vermischtes

Dreißig Jahre hat der traditionsreiche FC Liverpool auf den Premier-League-Titel gewartet. Eine lange Leidenszeit für die Fans des LFC, in der sogar der große Rivale Manchester United Liverpool als Rekordmeister ablöste. Ein Ende der Durststrecke war erst in Sicht, als Jürgen Klopp das Traineramt in der Saison 2015/16 übernahm und das Team stetig weiterentwickelte. Er führte sein Team sogar zum Champions-League-Sieg, doch der Meistertitel ließ bis in die vergangene Saison auf sich warten. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem der Sport zum Stillstand kam und zwischenzeitlich niemand wusste, ob die Saison überhaupt beendet werden kann, durften sich die Fans der „Reds“ am Ende über den langersehnten Titel freuen.Für die Dokumentation- angelehnt an eine Songzeile der berühmten Vereinshymne „You’ll Never Walk Alone“ – begleitete ein Kamerateam die Liverpooler Mannschaft während der Saison hautnah und produzierte den emotionalen und intimen Film. DAZN zeigt ab dem heutigen Mittwoch, 3. Februar, die 90-minütige Reportage. Fußballfans werden von den Machern hinter die Kulissen des 19-fachen englischen Meisters entführt und bekommen Einblicke in die außergewöhnliche Entwicklung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat. Neben Klopp selbst kommen unter anderem Jordan Henderson, Alisson, Roberto Firmino, Sadio Mane und viele weitere wichtige Protagonisten des Titelgewinns zu Wort.„Wenn man auf Sport-Dokus steht, sollte man sie schauen. Liverpool ist ein geiler Verein, man muss kein Fan sein, um das zu erkennen. Die Geschichte des Klubs ist außergewöhnlich. Wenn ein solcher Klub 30 Jahre auf eine Meisterschaft warten muss und es dann endlich schafft, ist eine Dokumentation darüber definitiv sehenswert“, so Jürgen Klopp selbst über die Doku. Der Film wurde von Regisseur James Erskine realisiert.