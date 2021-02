Staffelstart für «Love Island» bei RTLZWEI bekannt

TV-News

Durch ein Malheur wurde der Termin für die Ausstrahlung der neuen Staffel bekannt.



Aus der App der offiziellen Sendung konnte man schon durch ein eingeblendeten Countdown den Sendestart der neuen Staffel der Realityshow herauslesen. So ist der Termin für die neue Staffel von «Love Island», nach dem Countdown zu urteilen, auf den 8. März gesetzt.Gegenüber 'DWDL' gab der Sender bekannt: "In diesem Jahr gibt es bei RTLZWEI das erste Mal Liebe im Doppelpack. Wir planen für Frühjahr und Spätsommer zwei neue Staffeln der Dating-Show «Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe». Wir freuen uns auf die erste «Love Island»-Frühjahrsstaffel in Deutschland, die im März startet."Man kann davon ausgehen, dass die neue Staffel von «Love Island» zur Primetime am 8. März startet. Die kommenden Folgen werden vermutlich, wie sonst auch nach hinten auf 22.15 Uhr verschoben. Neu ist allerdings, dass diese kommende Staffel zum Frühjahr und nicht wie sonst zum Spätsommer ausgestrahlt wird. Was das für einen Einfluss auf die Quoten hat, wird sich zeigen.2020 erzielte die vierte Staffel der Dating-Show eine Durchschnittsreichweite von 0,66 Millionen Zusehers ab drei Jahren, wovon durchschnittlich 0,41 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Das zog respektable Marktanteile in Höhe von 3,6 bzw. 7,7 Prozent nach sich. Im Vergleich zu 2019 schnitt diese Staffel allerdings leicht schwächer ab. Bleibt abzuwarten, ob die Frühjahrs-Reihe 2021 bessere Quoten liefert.