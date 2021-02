Hal Holbrook ist tot

Köpfe

Der Schauspieler ist bereits vor knapp einer Woche verstorben.

Der Emmy- und Tony-Gewinner Hal Holbrook, ein Schauspieler, der am besten für seine Rolle als Mark Twain bekannt ist, den er jahrzehntelang porträtierte, starb am 23. Januar. Er wurde 95 Jahre alt. Holbrooks persönliche Assistentin, Joyce Cohen, bestätigte seinen Tod am Montagabend gegenüber der ‚New York Times‘.Der Schauspieler übernahm mehrfach die Rolle von Mark Twain und bekam 1966 den Tony Award als bester Schauspieler. Er kehrte 1977 und 2005 an den Broadway zurück und verkörperte Twain weit mehr als 2.000 Mal. Er bekam vier Emmy Awards, außerdem bekam er eine Oscar-Nominierung als Nebendarsteller für den Film «Into the Wild».Holbrooks spielte oft politische Figuren wie Abraham Lincoln oder John Adams in den 80er Jahren. Viel später war er der stellvertretende Außenminister in ein paar Episoden von «The West Wing», und zuletzt spielte er einen konservativen republikanischen Kongressabgeordneten in Steven Spielbergs «Lincoln» und einen Richter in dem 2013 erschienenen Historiendrama «Savannah». Der Schauspieler war bis vor vier Jahren aktiv tätig. Damals gab er sich die Ehre, in den Serien «Grey’s Anatomy» und «Hawaii Five-0» aufzutreten.