«Attaché» bei Starzplay im März in Deutschland

Vermischtes

Die fesselnde israelische Serie kommt mit Start bei dem Streamingdienst endlich nach Europa. Daneben gibt es auch zahlreiche weitere Highlights.



«The Attaché» erzählt die spannende Geschichte von Avshalom, einem israelischen Juden marokkanischer Abstammung. Als seine Frau Annabelle einen Job als Attachée der israelischen Botschaft in Paris findet, zieht der erfolgreiche Musiker mit ihr in die französische Hauptstadt. Die Vorzeichen für ihn als unbekannter Einwanderer in einem fremden Land verändern sich schlagartig, als am Tag seiner Ankunft der größte Terroranschlag in der Geschichte Frankreichs verübt wird. Das erträumte romantische Jahr im Ausland verwandelt sich für das Ehepaar schnell in einen Albtraum – eine Ehekrise in der ewigen Hauptstadt der Romantik, eine persönliche Einwanderungskrise im Herzen Europas und eine Krise der Männlichkeit und des Vaterseins.Starzplay zeigt die israelische Serie «The Attaché» am Sonntag, den 14. März. Jeden Sonntag wird eine neue Episode der insgesamt zehnteiligen Dramaserie verfügbar sein. Darüber hinaus erhalten Starzplay-Abonnenten Zugang zu Premiuminhalten wie den Starz-Original-Serien «The Spanish Princess» und dem zweiten Kapitel des Power-Universums «Power Book II: Ghost».Neu im Programm ist die Miniserie «The Stand», die starbesetzte Verfilmung des Stephen-King-Bestsellers. Außerdem die Millennial-Komödie «Ramy», das moderne Liebesdrama «Normal People», die historische Dramedy «The Great», der Thriller «Killing Eve», die preisgekrönte Serie «The Act» sowie eine Filmauswahl mit tausenden Blockbuster-Titeln. Diese können dann über die Starzplay-App für iOS und Android sowie auf einer Vielzahl von Android-unterstützten Geräten abgerufen und gedownloadet werden.