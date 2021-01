Der Sporttag im Ersten

Quotennews

Wie gewohnt, konnten sich Wintersportfans an einem Samstag getrost in die Polster sinken lassen und mitfiebern. An diesem Samstag bot das Erste ab 9:30 Uhr das volle Programm Sport an.

Wie so oft beginnen die Wintersport-Tage mit dem Rodeln, diese Woche vom Königssee und der WM im Doppelsitzer. Zum Beginn des Sportsspektakels konnten zur früher Stunde bereits 0,89 Millionen Zuschauer gemessen werden, aus der jüngeren Zuschauerschaft zwischen 14 und 49 waren es da bereits 0,12 Millionen. Vom Gesamtmarkt sicherte man sich zu diesem Zeitpunkt 11,9 Prozent, vom jüngeren Markt 6,6 Prozent. Über die eine Millionen hinaus ging es dann erstmals gegen 10:30 Uhr und der Ausstrahlung der Highlights aus der Eishockey-Bundesliga.Als Zwischen-Highlight trieb der Ski-Weltcup der Damen in der Abfahrt die Einschaltquote nach oben, Ort des Geschehens war Garmisch-Partenkirchen. In Zahlen erreichte der Weltcup 1,67 Millionen Gesamtzuschauer und belegte starke 17,7 Prozent des Marktes. Zu dieser Zeit waren dann auch etwas mehr Jüngere an Bord und so konnten 0,25 Millionen entsprechende Zuschauer gemessen werden. Dies bedeutete einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Die zwischenzeitliche Tagesschau sorgte dann für über zwei Millionen Gesamtzuschauer, ein Wert, der bis zum Abendprogramm nicht mehr unterboten werden sollte.Bleiben wir aber sportlich, denn um circa 12:20 Uhr kehrte der Königssee mit dem 2. Lauf im Rodel Doppelsitzer zurück. Die vorgelegten zwei Millionen der Tagesschau konnten auf 2,1 Millionen ausgebaut werden und mit 19,4 Prozent Marktanteil kratzte man am Bestwert für die Samstag-Wintersport-Sendungen. 14- bis 49-Jährige waren mitunter 0,33 Millionen dabei, dies erwirtschaftete 12 Prozent des Marktes, dieser Wert sollte sogar bis zur Sportschau als Bestwert bestehen bleiben.Mit leichter Fluktuation bewegten sich die folgenden Wettkämpfe alle zwischen der Zwei- und Drei-Millionen-Marke. Ohne auf zu viele Werte eingehen zu wollen gab es im Angebot bis 16:00 Uhr das Kombinationsspringen, den Zweierbob-Weltcup und beispielsweise das Weltcup-Springen der Damen. Damit sind wir dann auch beim Thema, denn der Skisprung-Weltcup der Herren aus Willingen knackte ab 16:00 Uhr dann die angesprochene Drei-Millionen-Marke. Der erste Durchgang begeisterte 3,42 Millionen Gesamtzuschauer und konnte mit 19,2 Prozent Marktanteil ebenfalls bei den Bestwerten anklopfen. Die jüngere Zuschauerschaft blieb konstant bei 0,36 Millionen Rezipienten und belegte gute 8,1 Prozent des Marktes.In der Folge steigerten die 10 km Kombinationslanglauf-, 15 km Herren Langlauf- und 10 km Damen Langlauf-Weltcups die Quote Stück für Stück hin zum besten Ergebnis der Wintersport-Sendungen des Tages. Dieses sollten dann jedoch erneut die Skispringer erzielen. Ab circa 17:10 Uhr startete man in Willigen mit Durchgang zwei und dabei waren 3,95 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Der erzielte Marktanteil von 20,4 Prozent konnte an diesem Tag nur von der Tagesschau um 8 und der Bundesliga-Sportschau übertroffen werden. Auch die Zielgruppe steigerte sich zum Ende des Wintersport-Tages auf 0,42 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent des Marktes. In der Sportschau am frühen Abend konnte sich dann die Sport-Krone aufgesetzt werden, denn die Quoten stiegen auf im Schnitt 5,6 Millionen gemessene Zuschauer zur Bundesliga-Ausgabe. Hier knackte man dann auch in der Zuschauerschaft zwischen 14 und 49 mit 1,0 Millionen Zuschauern die Ein-Millionen-Marke und belegte 17,2 Prozent des Marktes, das beste Ergebnis in dieser Zuschauerkategorie am gesamten Tag, die Tagesschau um 8 außen vorgelassen.