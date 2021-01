Ein Jahr Corona: SWR holt zwei Dokus ins Programm

TV-News

Mit an Bord sind die beiden Dokumentationen «betrifft: Mut. Verzweiflung. Durchhalten» und «Pater Albert legt los!» im März.

Am 10. März 2021 wird beim SWR ein Fazit der bisherigen Corona-Pandemie gezogen. So startet um 20.15 Uhr die 45-minütige Dokumentation «betrifft: Mut. Verzweiflung. Durchhalten - Ein Jahr im Ausnahmezustand» und um 21.00 Uhr die Reportage «Pater Albert legt los! - Seelsorge in Corona-Zeiten», in welchen Menschen gezeigt werden, die durch ihre Arbeit Solidarität und Menschlichkeit beweisen. Einen Tag vorab sind diese beiden Dokumentationen schon ab 16.00 Uhr in der ARD Mediathek zu finden.Maria Spengler ist eine Pflegerin im Altersheim Ettenheimer Höh, wo mehrere Bewohner*innen und Pfleger*innen an Covid-19 erkrankt sind. Dadurch ist Ende 2020 über Wochen akuter Notstand und es erleiden Menschen der Erkrankung. Doch dadurch wachsen das Pflegeteam noch mehr zusammen und da der Impfstoff da ist, sind dir Tage auch ruhiger geworden. Doch neben den gesundheitlichen Sorgen haben die Hotelbesitzer Renate Haag und ihr Sohn vor allem finanzielle Bedenken. Ihre Idee ist es, die Hotelzimmer in "Seniorenzimmer" umzuwandeln. Der 18-jährige Schüler Rouven Gruber aus Mannheim möchte dieses Jahr Abitur machen und leitet nebenbei auch sein Projekt "Soul-Kitchen", eine mobile Küche, die Kindern aus schwierigen Verhältnissen ein warmes Mittagessen bietet. Wie kann es trotz Kontaktbeschränkungen überleben? Das zeigt alles «betrifft: Mut. Verzweiflung. Durchhalten - Ein Jahr im Ausnahmezustand» am 10. März um 20.15 Uhr.Durch die Pandemie kann Pater Albert längst nicht mehr im gewohnten Umfang seelsorgerisch tätig sein. Um den Menschen trotzdem nahe sein zu können, predigt er als einer der Ersten in Deutschland übers Internet. Mit Zuversicht und Tatkraft versucht Pater Albert der Angst und der Distanz entgegenzuwirken und so den Menschen Hoffnung zu geben. Rückschläge bleiben dabei nicht aus. Zu einer Gesprächsrunde lädt Schlagersänger Guildo Horn bei Picknick-Konzert auf der Wiese, genauso wie Günther Jauch auf einer Open-Air-Bühne ein. Zu sehen ist diese dann im Anschluss um 21.00 Uhr.