ZDF-Montagskino: Statt Film kommt die Miniserie «Bodyguard»

Die Serie mit Richard Madden und Keeley Hawes feiert im Februar Free-TV-Premiere.



Das ZDF zeigt die Politk-Thriller-Serieab dem kommenden Montag im ZDF-Montagskino. In der Serie spielen Richard Madden und Keeley Hawes die Hauptrollen. Madden erhielt für seine Rolle sogar einen Golden Globe. Den meisten dürfte er als Robb Stark aus «Game of Thrones» bekannt sein.Und darum geht es im Detail: Kriegsveteran David Budd ist mit seinen Kindern im Zug unterwegs und erfährt, dass ein Selbstmordattentäter mit einer Bombe an Bord ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine junge Attentäterin, welche David versucht zu überreden sich nicht in die Luft zu jagen. Er schafft es und steigt damit zum Helden der Nation auf. Dadurch wird auch die Innenministerin Julia Montague auf den Budd aufmerksam und befördert ihn vom Polizisten zu ihrem persönlichen Bodyguard. Für David, der sich nach Kriegseinsätzen verändert hat, ein Lichtblick. Denn privat läuft es längst nicht mehr gut: Er ist Alkoholiker, lebt von seiner Noch-Ehefrau Vicky getrennt und auch seine zwei Kinder bekommt er nicht oft zu Gesicht. Doch dieser neue Job wird schnell zu einem Kampf zwischen Geheimdienst, Polizei und Ministerien. Macht und Hinterlistigkeit sind an der Tagesordnung. Dabei gerät schlussendlich nicht nur das Leben der Innenministerin in Gefahr, sondern auch das seiner unschuldigen Familie und ihm selbst.«Bodyguard"» wird ab dem 1. Februar um 22.15 Uhr, an drei aufeinanderfolgenden Montagen als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen sein. Alle drei Episoden sind nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung sieben Tage lang in der ZDFmediathek abrufbar. Von Mittwoch, den 17., bis Montag, den 22. Februar 2021, stehen zudem alle drei Teile komplett zur Verfügung.