Q4: Facebook übertrifft Prognosen

Wirtschaft

Durch die Pandemie konnte das Unternehmen aus dem Silicon Valley weiter zulegen.

Das soziale Netzwerk Facebook übertraf die Prognosen der Analysten. Die Seite mit ihren Diensten Instagram und Whatsapp setzte 28,07 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2020 um und übertraf die Erwartungen der Börsenexperten um rund eineinhalb Milliarden US-Dollar. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt man auf 1,84 Milliarden tägliche Nutzer, monatlich sollen 2,8 Milliarden Menschen den Dienst nutzen."Wir glauben, dass unser Geschäft von zwei breit angelegten wirtschaftlichen Trends profitiert hat", sagte Facebook-Finanzchef David Wehner in einer Erklärung und begann mit dem Positiven - er erwähnte "anhaltende Verschiebungen in Richtung Online-Handel" und eine Verschiebung der Verbrauchernachfrage nach Produkten gegenüber Dienstleistungen.Die Aktie gab dennoch nach der Publikation der Zahlen nach, da die Führungskräfte von „erheblichen Unsicherheiten“ sprachen. "Wir glauben, dass diese Verschiebungen unserem Werbegeschäft in der zweiten Jahreshälfte 2020 Rückenwind verliehen haben, da wir stark in Produktvertikalen sind, die über den Online-Handel verkauft werden, und weniger stark in Dienstleistungsvertikalen wie Reisen", sagte er. "Mit Blick auf die Zukunft könnte eine Abschwächung oder Umkehrung eines oder beider Trends als Gegenwind für unser Werbeumsatzwachstum dienen."