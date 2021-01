Ausblick übertroffen: RTL-Group erwirtschaftet deutlich mehr als erwartet

Wirtschaft

Wie ProSiebenSat.1 kann auch die RTL-Group das vierte Quartal nutzen und erwirtschaftete im Jahr 2020 850 Millionen Euro.

Wenige Tage nachdem ProSiebenSat.1 die Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt hatte, veröffentlichte nun auch die RTL-Group ihre Ergebnisse für 2020. Und wie bei der Konkurrenz lief es deutlich besser als erwartet, denn das Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 850 Millionen Euro. Damit wird der zunächst angepeilte operative Gewinn um etwa 130 Millionen Euro übertroffen, dieser lag ursprünglich „nur“ bei 720 Millionen. Wichtig war wie bei ProSiebenSat.1 das vierte Quartal, in dem die TV-Werbemärkte deutlich besser als angenommen entwickelt hatten.Vergangene Woche legte ProSiebenSat.1 ähnliche Verbesserungen in der Bilanz vor: Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich im Jahr 2020 auf rund 700 Millionen Euro und lag somit deutlich höher als die angepeilten 600 bis 650 Millionen Euro. Die RTL-Group kann im Gesamtjahr 2020 auf einen Umsatz von rund 6,0 Milliarden Euro blicken. ProSiebenSat.1 machte einen Gesamtumsatz von 4,040 Milliarden Euro.Zum Vergleich: RTL schaffte 2019 einen operativen Gewinn von 1,156 Milliarden Euro und einen Jahresumsatz von 6,65 Milliarden Euro. Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr legt die RTL-Group am 12. März 2021 vor.