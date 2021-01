Primetime-Check

Lief der «Tatort: Tödliche Flut» wieder mit mehr als zehn Millionen Zuschauern? Wie schlugen sich «ran Football» und «Promi Shopping Queen» in dieser Woche?



An diesem Sonntagabend hatte derim Ersten mit 10,96 Millionen Krimifans und einem hervorragenden Marktanteil von 30,4 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam auch bei den 2,62 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine ausgezeichnete Quote von 26,1 Prozent. Für den Polittalkblieben noch 3,91 Millionen Interessenten dran, was eine recht starke Sehbeteiligung von 14,1 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,65 Millionen Zuschauern beziehungsweise gute 8,5 Prozent die Talkshow. Das ZDF punktete mit der Romanzeeher mittelmäßig und lockte 4,95 Millionen Zuschauer an, was gute 13,7 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender mit 6,1 Prozent ebenfalls knapp über dem Senderschnitt. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr interessierte noch 5,82 Millionen Fernsehende, was starken 19,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei der jüngeren Zuschauerschaft verbesserte man sich mit einem Publikum von 0,77 Millionen Menschen wieder auf hohe 9,0 Prozent.RTL setzte in der Primetime auf die Actionkomödie. Es wurden 3,03 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 1,37 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Sehbeteiligung von guten 8,8 sowie 14,3 Prozent in der Zielgruppe wurde erzielt. Sat.1 überzeugte mit dem Science-Fiction-Filmnur 1,30 Millionen Fernsehende. Hier wurden akzeptable 4,2 Prozent gemessen. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,64 Millionen Zuschauern eine solide Quote von 7,3 Prozent ein.ProSieben punktete an diesem Sonntagabend mit. Das Spiel verfolgten 1,27 bis 1,63 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen zwischen soliden 3,9 und sehr starken 10,1 Prozent entsprach. Auch in der Zielgruppe kletterte die Quote von guten 10,9 auf hervorragende 23,8 Prozent. RTLZWEI hatte an diesem Abend mit dem Mysterythrillerdeutlich mehr zu kämpfen. Es schalteten insgesamt 0,91 beziehungsweise 0,41 Millionen jüngere Filmfans ein. Die Sehbeteiligung lag somit bei passablen Werten von 2,7 sowie 4,3 Prozent.Die Soaplief bei Kabel Eins vor einem Publikum von 1,08 Millionen Menschen und fuhr annehmbare 3,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,51 Millionen Umworbenen wurde eine gute Quote von 5,3 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr zeigte VOX eine Ausgabe vonund überzeugte nur 0,66 Millionen Fernsehende. Dies glich einer mickrigen Quote von 2,2 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten wurden ebenfalls miserable 3,3 Prozent Marktanteil eingefahren.