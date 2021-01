Ein weiteres Zockerspecial bei «Wer wird Millionär?» verliert an Zuschauern

Quotennews

Im Gegensatz dazu baute «Die große Dschungelshow» die zuvor zurückgegangenen Reichweite wieder aus. Allerdings stiegen die Quoten nicht an.



Im Freitagabendprogramm bei RTL stand ein weiteresan. Am gestrigen Abend erspielten zwei Kandidaten jeweils 125.000 Euro, während die anderen beiden jeweils mit 1.000 Euro nach Hause gingen. Eine Woche zuvor schalteten 4,36 Millionen Ratefans ein. Dies hatte für eine starke Quote von 12,6 Prozent gereicht. Zudem war bei den 1,41 Millionen Umworbenen ein guter Marktanteil von 14,8 Prozent möglich gewesen.Am gestrigen Abend musste sich das Programm knapp unter den Werten der Vorwoche einordnen. 4,04 Millionen Zuschauer verfolgten die Quizshow mit Günther Jauch. Somit verbuchte der Sender eine hohe Sehbeteiligung von 12,1 Prozent. Die Zielgruppe war mit 1,21 Millionen Werberelevanten vertreten. Hier wurde ein guter Marktanteil von 13,6 Prozent ermittelt.Weiter ging es ab 22.15 Uhr mit, die vor genau einer Woche erstmals auf Sendung gegangen war. Am Donnerstag hatte der Sender mit 2,00 Millionen Fernsehenden die bislang niedrigste Zuschauerzahl erreicht. Insgesamt wurden gute 10,6 Prozent sowie hohe 19,2 Prozent in der Zielgruppe ermittelt. Zum Wochenende hin blieb die Quote konstant bei 10,6 Prozent, allerdings schalteten diesmal wieder 2,40 Millionen Interessenten ein. Mit 1,11 Millionen Jüngeren waren hier so viele Fernsehende dabei wie seit vergangenem Samstag nicht mehr. Der Marktanteil fiel jedoch mit hohen 16,8 Prozent im Vergleich zu den anderen Ausgaben recht schwach aus.