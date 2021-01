Kino-News

Netflix erwirbt «Connected – Familie verbindet»

22. Januar 2021

Sony Pictures hat die Animationskomödie «The Mitchells vs. The Machines» an das Streamingunternehmen veräußert.

Die Pandemie macht zahlreichen Verleihern zu schaffen. Aus diesem Grund sieht Sony Pictures von dem ursprünglichen Plan ab, die Animationskomödie «Connected – Familie verbindet» in die weltweiten Kinos zu bringen.



"Ich bin so begeistert, dass alle bei Netflix kreativ mit uns im Einklang sind und genauso begeistert von dem Film sind wie wir", sagte Autor und Produzent Mike Rianda. "Nicht nur, weil es eine originelle Geschichte mit einem kreativen visuellen Stil ist, auf den wir extrem stolz sind, sondern auch, damit ich meinen Freunden beweisen kann, dass diese fünfjährige Reise keine ausgeklügelte Täuschung meinerseits war."



"Wir wollen, dass

Die Pandemie macht zahlreichen Verleihern zu schaffen. Aus diesem Grund sieht Sony Pictures von dem ursprünglichen Plan ab, die Animationskomödiein die weltweiten Kinos zu bringen. Netflix hat sich nun die weltweiten Rechte – außer China – geholt und wird den Film zeitnah ausstrahlen. Laut diversen Medien zahlt Netflix über 100 Millionen US-Dollar für den Spielfilm."Ich bin so begeistert, dass alle bei Netflix kreativ mit uns im Einklang sind und genauso begeistert von dem Film sind wie wir", sagte Autor und Produzent Mike Rianda. "Nicht nur, weil es eine originelle Geschichte mit einem kreativen visuellen Stil ist, auf den wir extrem stolz sind, sondern auch, damit ich meinen Freunden beweisen kann, dass diese fünfjährige Reise keine ausgeklügelte Täuschung meinerseits war.""Wir wollen, dass Netflix der Ort ist, an den Familien kommen und gemeinsam Geschichten genießen können", teilte Netflix' VP of Original Animation Melissa Cobb mit.

