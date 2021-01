«Die große Dschungelshow» lässt (etwas) aufatmen

Quotennews

Die siebte Ausgabe der Reality-Show lief wieder ein Tick besser. Im Vorfeld blieben die Sitcoms schwach.

Tag sieben vonstand am Donnerstag auf dem RTL-Programmplan. Dieses Mal erreichte die Show mit den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich 2,00 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Seit Sonntag lagen die Gesamtreichweiten zwischen 2,22 und 2,40 Millionen Zuschauer, man fuhr also ein neues Tief ein. Am Donnerstag generierte die Show einen Marktanteil von 10,6 Prozent.1,00 Millionen Umworbene sahen die Kandidaten Sam Dylan, Oliver Sanne und Christina Dimitriou, bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Sendung mit den Gästen Evelyn Burdecki, Gisele Oppermann, Peter Orloff und Felix von Deventer einen Marktanteil von 19,2 Prozent. Zuletzt waren meist Marktanteile zwischen 16,7 und 20,1 Prozent möglich.Im Vorfeld setzte RTL auf seine Sitcoms, die in Woche drei ähnlich schwach performten. 2,27 Millionen Zuschauer sahen, der mit 1,24 Millionen jungen Zuschauern auf 13,3 Prozent Marktanteil kam.brachte 1,88 Millionen Zuschauer zum Lachen, ehe2,01 Millionen Zuseher einfuhr. Die Sitcoms generierten 10,3 und 10,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Gruppe.