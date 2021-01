«Roadkill» mit «Dr. House»-Star Hugh Laurie in der Megathek

Vermischtes

Darüber hinaus sind auch viele weitere Serien und Filme durch Ausbau der Partnerschaft mit Sony Pictures Television verfügbar.

Hugh Laurie ist zurück! Der Star der Kultserie Dr. House nimmt im vierteiligen BBC-Thriller «Roadkill» die Hauptrolle des Justizministers Peter Laurence ein. Der charismatische Minister Peter Laurence ist in der Bevölkerung beliebt. So scheinen ihm zunächst alle Türen offen zu stehen. Doch plötzlich drohen, sicher verborgen geglaubte Intrigen und Geheimnisse seine gesamte Karriere zu zerstören. MagentaTV-Kunden finden die vierteilige Mini-Serie ab dem 4. Februar exklusiv in der Megathek.Im neuen Format «Lokalrunde» macht sich Schauspieler Antoine Monot Jr. auf eine kulinarische Reise durch ganz Deutschland. Er entdeckt dabei nicht nur Deutschlands Regionalität, sondern lernt auch lokale Werte zu verstehen. Unterstützt wird der gebürtige Rheinländer auf seiner Reise von prominenten Gourmets wie Felix Neureuther, Stephanie Stumph, Edin Hasanovic und weiteren Gäste. Die erste Ausgabe des neuen Formates finden MagentaTV-Kunden ab dem 21. Februar in der Megathek. Danach folgen alle zwei Wochen neue Ausflüge mit dem Schauspieler.Dank dem Ausbau der Partnerschaft mit Sony Pictures Television finden MagentaTV-Kunden ab sofort noch mehr Filme und Serien in der Megathek. Am 2. Februar startet beispielsweise die erste Staffel des aktuellen US-Serienhit «Yellowstone». Im März kommt die erste Staffel des gefeierten US-Thriller-Serien Franchises «The Blacklist» hinzu und im Juni folgt die zweite. Seit Januar ist bereits die spanischen Dramaserie «Velvet Collection» verfügbar.