«Marie Brand und die Leichen im Keller»: ZDF-Krimi hängt «Sörensen hat Angst» im Ersten deutlich ab

Quotennews

Während sich über acht Millionen Fernsehende für das ZDF entschieden, kam der Krimi im Ersten nicht einmal auf die Hälfte der Zuschauer.



Im ZDF punktete am Mittwochabend der Krimi. Bei 8,77 Millionen Fernsehende war eine ausgezeichnete Quote von 25,8 Prozent möglich. Und auch bei den Jüngeren war das Interesse mit 0,85 Millionen Zuschauern groß. Hier holte sich der Sender einen starken Marktanteil von 9,1 Prozent. Dashielt weiterhin 5,69 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dies entsprach einer hohen Sehbeteiligung von 19,1 Prozent. Bei 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sehr starke 10,2 Prozent möglich.Dashielt sich mit 3,16 Millionen Fernsehenden und 13,4 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren erzielte man gute 7,4 Prozent. Für die Dokuschalteten 2,54 und 0,52 Millionen jüngere Zuschauer ein. Auf dem Gesamtmarkt resultierten hieraus solide 13,1 Prozent, während in der jüngeren Zuschauergruppe starke 9,5 Prozent Marktanteil zustande kamen. Die Talkshowbeendete den erfolgreichen ZDF-Abend mit hohen Werten von 16,8 und 9,7 Prozent.Das Erste starte mit einemin die Priemtime. Hierfür interessierten sich 5,08 Millionen Fernsehzuschauer. Der Sender erzielte einen guten Marktanteil von 14,6 Prozent. Bei den 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine hervorragende Quote von 12,8 Prozent möglich. Doch der Krimikonnte im Anschluss nicht mehr mit dem Konkurrenzprogramm im ZDF mithalten. Mit 3,45 Millionen Fernsehenden kam man nicht über einen passablen Wert von 10,6 Prozent hinaus. Bei den 0,69 Millionen Jüngeren wurde zumindest gute 7,6 Prozent eingefahren.