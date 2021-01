Primetime-Check

Wie lief die Premiere von «Wuff – Folge dem Hund» in Sat.1? Punktete RTLZWEI mit «Armes Deutschland»?

Das Erste startete am Dienstagabend mitin die Primetime. 6,99 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 19,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 2,11 Millionen generiert, der Marktanteil betrug einmal mehr 20,5 Prozent. Zwei neue Folgen vonholten 4,94 und 5,03 Millionen, die Marktanteile beliefen sich bei 14,1 und 15,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 7,4 und 7,2 Prozent Marktanteil verbucht.Im ZDF erreichte die Übertragung des Handballspiels Deutschland – Ungarn 4,70 Millionen Zuschauer, 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden erzielt. Die Marktanteile sorgten für 13,6 und 12,6 Prozent. Bei Sat.1 feierte um 20.25 Uhr der SpielfilmPremiere. 1,50 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, 0,47 Millionen wurden in der Zielgruppe erreicht. Der Marktanteil sorgte für nur fünf Prozent.Bei RTL bekamen die Zuschauerzu sehen und 2,82 Millionen Menschen schalteten ein. Mit 1,13 Millionen Umworbenen sicherte sich Dieter Bohlen, ein verpixelter Michael Wendler & Co. 11,3 Prozent. Im Anschluss erreichtenoch 2,22 Millionen Zuseher ab drei Jahren. Mit 0,90 Millionen jungen Zuschauern verbuchte man 16,7 Prozent. Schon um 20.15 Uhr erreichte3,22 Millionen Zuschauer und verbuchte 12,9 Prozent in der Zielgruppe.fragte ProSieben und 1,62 Millionen Menschen wollten die Antwort wissen. Mit 1,15 Millionen Umworbenen kam das junge Format auf 11,9 Prozent. Bei VOX lief, die Doppelfolge erreichte 1,03 und 0,70 Millionen Zuschauer und holte bei den jungen Leuten jeweils 5,2 Prozent. Die RTLZWEI-Showsorgte für 0,92 Millionen Zuschauer, die Fernsehstation freute sich über 4,9 Prozent bei den Umworbenen. Schließlich ergattertebei Kabel Eins 0,74 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 4,2 Prozent Marktanteil ein.