Fox News testet neue 19:00-Uhr-Stunde

US-Fernsehen

Der Nachrichtenkanal reagiert auf die Veränderung der US-Präsidentschaft.

Bei den Verantwortlichen des Fox News Channel dachte man schon seit einiger Zeit über Programmänderungen nach der amerikanischen Wahl nach. Der Fernsehsender reagiert somit auf die Abwahl von US-Präsident Donald Trump und die Amtseinführung von Joe Biden. Die Fernsehstation hat mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen, während die Konkurrenten CNN und MSNBC deutlich zulegen konnten.Maria Bartiromo, die Moderatoren Katie Pavlich, Rachel Campos-Duffy und der ehemalige US-Repräsentant Trey Gowdy sowie der häufige Gast Mark Steyn gehören zu denjenigen, die als Moderatoren der 19:00-Uhr-Sendung rotieren werden. Fox News startete am Montag ein überarbeitetes Tagesprogramm, das die frühere 19-Uhr-Moderatorin Martha MacCallum in den Nachmittag verlegt und die Zeit stattdessen für eine zusätzliche Stunde meinungsbasiertes Programm reserviert. Brian Kilmeade, der Co-Moderator von «Fox & Friends», begann die Sendung am Montag und wird von den anderen Moderatoren gefolgt.Die anderen Moderatoren in der Rotation haben in den vergangenen Jahren eine gewisse Präsenz bei Fox News gehabt. Duffy, die zuerst durch eine Staffel von MTVs «The Real World» und durch Auftritte bei ABCs «The View» bekannt wurde, hat in den letzten Jahren bei Fox News mitgewirkt. Sie ist mit Sean Duffy verheiratet, einem weiteren ehemaligen «Real World»-Teilnehmer, der kürzlich als US-Repräsentant aus Wisconsin fungierte. Steyn, ein konservativer Autor, war häufiger Gast bei «Tucker Carlson Tonight», der 20-Uhr-Sendung auf Fox News, und fungierte sogar als Ersatzmoderator der Sendung. Pavlich, ein politischer Kommentator, ist unter anderem in den Fox-News-Sendungen «Outnumbered» und «The Five» aufgetreten.