«Peaky Blinders» endet nach der sechsten Staffel

England

Die BBC-/Netflix-Koproduktion «Peaky Blinders» soll aber in einer anderen Form weiter gehen.

Das BBC-Dramawird nach dem Ende der sechsten Staffel auf dem Fernsehfriedhof landen. Allerdings teilte Serienschöpfer und Autor Steven Knight mit, dass die Geschichte „in einer anderen Form weitergehen wird“. Die im Ausland sehr beliebte Serie dreht sich um Tommy Shelby (Cillian Murphy) und dem Aufstieg seiner Familie nach den Arbeitsaufständen nach dem Zweiten Weltkrieg.Die BBC bestätigte das Ende der Serie am Montag, als sie bekannt gab, dass die Produktion in Großbritannien unter strengen Corona-Richtlinien wieder aufgenommen wurde. Das Ende von Staffel sechs ist so etwas wie eine Überraschung, da Knight gegenüber „Entertainment Weekly“ vor zwei Jahren rechnete, dass die Serie sieben Staffeln bekommt.Knight sagte am Montag in einem Statement: "«Peaky» ist zurück und das mit einem Knall. Nach der erzwungenen Produktionsverzögerung aufgrund der Covid-Pandemie finden wir die Familie in extremer Gefahr wieder und die Einsätze waren nie höher. Wir glauben, dass dies die beste Staffel von allen sein wird und sind sicher, dass unsere fantastischen Fans sie lieben werden. Während die TV-Serie zu einem Ende kommt, wird die Geschichte in einer anderen Form weitergehen."