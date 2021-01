Playoff-Football bleibt stabil

Quotennews

Die Endrunde der NFL Playoffs kamen am Samstagabend zu einer weitere Ausstrahlung bei ProSieben ins Programm. Gegenüber der Wild Card Round letzte Woche war man konstant.

Letzte Woche startete der Football-Samstag bereits ab 18 Uhr und mit drei ganzen Spielen bis spät in die Nacht hinein. Zum vergangen Samstag standen nun noch zwei Playoff-Partien im Programm und so starteteauch erst gegen 22:15 Uhr. Zuvor erreichte zur Primetime der Film «Catch Me!» 1,63 Millionen Rezipienten, davon verblieben für das American Football Spektakel zwischen den Green Bay Packers und den L.A. Rams mit 0,89 Millionen knapp mehr als die Hälfte. Gegen 22:35 Uhr startete die Partie und hier waren dann bereits wieder 1,11 Millionen Gesamtzuschauer an Bord.Auch in der Zielgruppe sorgte das Spiel um den Einzug in die Conference-Finals für gute Quoten und begeisterte 0,81 Millionen Zuschauer. In Marktanteilen gesprochen steigerte sich das Spiel bis kurz vor 2 Uhr nachts auf 9,6 Prozent im Gesamten sowie 20,6 Prozent in der Zielgruppe. Als das ran NFL-Team dann Studio wechselte und das zweite Spiel des Abends anstand, waren noch 0,48 Millionen Zuschauer dabei, davon 0,4 Millionen aus der Zielgruppe.Die Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills ging dann bis 3 Uhr in der Nacht und hielt nahezu alle Zuschauer konstant vor den Fernsehern. Bis zum Schluss waren 0,401 Millionen Gesamtzuschauer dabei, 0,339 aus der Zielgruppe. Somit ergeben sich im Vergleich zu den Spielen der Vorwoche konstante Werte, welche so wohl auch im Hause ProSieben gefallen dürften. In der Spitze war man letzten Samstag mit 1,13 Millionen Zuschauern noch leicht besser als diese Woche. Steigert sich nun das Interesse hin zu den Conference-Finals in der nächsten Woche weiter, stehen guten Quotenergebnissen nichts im Wege.