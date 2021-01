Disney+ stockt im Februar auf

Vermischtes

Neben den bereits etablierten Marken Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney gesellt sich ab 23. Februar Star als sechste Welt zu Disney+ und wird in die Streamingplattform integriert. Star wird ein breites Angebot an General Entertainment Inhalten umfassen und damit den Katalog an Inhalten, die auf Disney+ verfügbar sind, verdoppeln. Die Marke ist die Heimat „von mehreren tausend Stunden an Filmen und Serien aus den Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions und 20th Century Studios“, wie eine Mitteilung versprach.Zum Portfolio gehören unter anderem der Thriller, die Serie, der Action-Klassiker, die Zeichentrickserie, das Drama, das Dramedy, die Sitcom, die Actionserie, die Sci-Fi-Sendung, der Drama-Sendungsowie dem Comedy-ProgrammEine weitere Neuerung wartet ab dem 23. Februar auf die Kunden: Disney+ wird eine verbesserte Kindersicherung anbieten. Dann besteht die Möglichkeit, den Zugang zu Inhalten für bestimmte Profile auf der Grundlage von Inhaltsbewertungen zu beschränken sowie eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugang zu Inhalten für Erwachsene zu sperren. Zudem stellt erweitert Disney+ im Laufe des Monats sein Angebot. Nachfolgend stehen alle Sendungen im Überblick.«Willkommen im Haus der Eulen» (Staffel 1)«Robots»«Bibi & Tina - Der Film»«Bibi & Tina: Voll Verhext»«Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs»«An die Töpfe, fertig, lecker!» (Staffel 1-2)«Car S.O.S.» (Staffel 7) – National Geographic«Die Beni Challenge» (Staffel 1-3)«Faszination Supercars» (Staffel 1) – National Geographic«Flora & Ulysses» (Disney+-Original)«Eine unberechenbare Familie» (Staffel 1)«Gag Attack» (Staffel 1)«Unser Kosmos: Die Reise geht weiter» (Staffel 2) – National Geographic«Die Yukon-Tierärztin» (Staffel 6) – National Geographic«Flicka 2»«Flicka 3 – Beste Freunde»«Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen »(Staffel 4) – National Geographic«Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D» (Staffel 6)«Mickey Go Local» (Kurzfilme)«Tierduell» (Staffel 1)