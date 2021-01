Noch ein neuer Rekord für «Nord bei Nordwest»

Quotennews

Am späten Abend waren Dieter Nuhr und Torsten Sträter mit ihren Comedysendungen wieder zu sehen.

Am vergangenen Donnerstag erreichte die Das-Erste-Reihemit dem Film „Der Anschlag“ 8,16 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich somit die Marktführung. Der Marktanteil lag bei starken 24,0 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen lief die Episode gut, die nach einem Nachrichten-Special ausgestrahlt wurde: 1,16 Millionen Zuschauer sorgten für 12,5 Prozent Marktanteil.Die Reihe mit Hinnerk Schönemann und Jana Klinge erreichte nun neues Hoch. Die Episode „Conny & Maik“, in der Kommissarin Hannah Wagner Besuch aus ihrem alten Leben bekommt, erzielte 8,55 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil der Folge, in der Maik Lisek, verkörpert von Slavko Popadic, die Ermittlerin um Geld bittet, erzielte einen Marktanteil von 24,9 Prozent. Beim jungen Publikum schalteten 1,14 Millionen Zuschauer ein, der zweite Film der Reihe kam auf einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Zweifelsohne hat sich die Reihe in diesem Jahr zu den Top-Formaten des Ersten entwickelt. Bereits in der kommenden Woche ist ein weiterer Teil zu sehen.ging um 22.50 Uhr auf Sendung und verbuchte 1,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der Sendung belief sich auf 10,8 Prozent. Dieter Nuhr sorgte für 0,30 Millionen junge Menschen, die für 6,3 Prozent Marktanteil sorgten. Torsten Sträterserzielte mit den Gästen Wigald Boning und Maria Groß 0,95 Millionen Zuschauer, wovon 0,18 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,7 und 5,2 Prozent.