«Hot Zone»: «Hawaii Five-0»-Star übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Daniel Dae Kim wird neben Tony Goldwyn in der zweiten Staffel der National Geographic-Serie dabei sein.

Der Fernsehsender National Geographic hat seine Stars für die zweite Edition der auf Krankheiten fokussierten Anthologie-Seriegefunden. Die zweite Staffel, die sich um Anthrax dreht, wird zusammen mit Scott Free Productions und der National Geographic-Schwesterfirma 20th Television gedreht.Die Hauptrolle übernimmt Daniel Dae Kim, der «The Good Doctor» produziert und für «Lost» und «Hawaii Five-0» vor der Kamera stand. Außerdem wird «Scandal»- und «Lovecraft Country»-Star Tony Goldwyn eine Hauptrolle übernehmen. Erneut sind sechs Folgen geplant. "Tony und Daniel sind beide wunderbar vielseitige und dimensionale Schauspieler, die diesen Charakteren Komplexität und Tiefe verleihen werden", sagte Carolyn Bernstein, Executive Vice President of Scripted and Documentary Films bei National Geographic, in einem Statement.In «The Hot Zone: Anthrax» wird Kim Matthew Ryker, einen FBI-Agenten mit Spezialgebiet Mikrobiologie, darstellen, während Goldwyn die Rolle von Bruce Ivans übernimmt, einem brillanten Mikrobiologen, der in die Jagd nach dem Anthrax-Killer verwickelt wird.