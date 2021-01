Bayern-Pleite im DFB-Pokal vor sechs Millionen Fernsehzuschauern

Quotennews

Das Spiel schnitt deutlich besser ab als vorherige Übertragungen des DFB-Pokals. Auch der Biathlon-Sprint sorgte am Nachmittag für gute Quoten.



In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals durfte der Zweitligist Holstein Kiel sein Können unter Beweis stellen. Der Mannschaft gelang der sensationelle Sieg gegen den Favoriten FC Bayern München im Elfmeterschießen. Im Ersten war vor dem Anpfiff Bastian Schweinsteiger als Experte bei Alexander Bommes imzu Gast. Hier schauten bereits 4,38 Millionen Fernsehende zu, was einem sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent glich. 1,19 Millionen Jüngere bescherten dem Sender eine starke Quote von 16,8 Prozent.Zum Anpfiff steigerte sich die Reichweite auf 6,37 Millionen Fußballbegeisterte und die Sehbeteiligung kletterte auf ausgezeichnete 23,3 Prozent. Die Partie lag somit ganz knapp vor der, für die sich 6,36 Millionen Zuschauer interessierten. Ein herausragendes Ergebnis von 22,9 Prozent war auch bei den 1,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen möglich. Die vorherige Übertragung des DFB-Pokals Ende Dezember war nicht über gute Werte von 11,2 sowie 8,7 Prozent hinausgekommen.Der Talkwurde nach hinten verschoben und startete erst kurz vor Mitternacht. Für das Programm blieben noch 1,26 und 0,29 Millionen jüngere Fernsehende auf dem Sender. Das Resultat waren gute 13,8 sowie hohe 11,5 Prozent Marktanteil. Bereits am frühen Nachmittag ging es auch mit demsportlich zu. Arnd Peiffer sicherte sich im Sprint der Herren die Bronzemedaille und Erik Lesser landete direkt dahinter auf Platz vier. Die Reichweite lag hier bei 2,63 Millionen Menschen, eine hervorragende Quote von 19,9 Prozent wurde verzeichnet. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren freute man sich über einen starken Marktanteil von 10,5 Prozent.