Joyn-Community kümmert sich um Service, News und Feedback

Vermischtes

Joyn hat die Community komplett überarbeitet und launcht einen neuen, optimierten Community-Bereich zum Austausch, für Interaktion und zum Stöbern.

Von Anfang an sollten Nutzer der Streamingplattform Joyn ihr Feedback geben und dadurch aktiv an der Optimierung des Portals mithelfen. Nun hat Joyn die Community völlig überarbeitet und optimiert. Auf der Webseite finden Interessierte ab sofort regelmäßige News der Plattform, Hinweise zu kommenden Inhalten und FAQs. Es besteht zudem die Möglichkeit eigene Beiträge zu erstellen, Themen zu verfolgen und zu kommentieren.Der Kontakt zu anderen Community-Mitgliedern steht im Mittelpunkt und die Motivation dazu soll gefördert werden, indem User spielerisch mit verschiedenen Titeln für ihre Engagement ausgezeichnet werden.„Neben dem stetigen Ausbau unseres Content- und Geräteportfolios, ist auch der regelmäßige Austausch mit unseren Nutzer*innen unabdingbar für die Weiterentwicklung unseres Produkts. Wir streben danach, die nutzerfreundlichste Streaming-App zu werden – dementsprechend ist eine inspirierende Feedback-Kultur essentiell. Durch die neue Community sind wir nun noch näher dran an unseren Nutzer*innen. Das ermöglicht uns noch zielgruppengerechter zu agieren und unsere Prioritäten entsprechend zu setzen“, erklärte Tassilo Raesig, COO und Geschäftsführer Joyn , in einer Mitteilung.