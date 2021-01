Neue Gesichter bei «Sturm der Liebe»

TV-News

Der Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela erweitert sich mit Merve Çakir und Christoph Mory übernimmt eine Gastrolle.

Shirin Ceylan (Merve Çakir) hat den größten Fehler ihres Lebens begangen, denn sie hat mit dem Verlobten ihrer besten Freundin Maja von Thalheim (Christina Arends) geschlafen. Eigentlich entspricht das überhaupt nicht ihrem gutmütigen Charakter und so kommt sie ab Folge 3543, bei welcher der 15. Februar als Sendetermin gilt, in den "Fürstenhof", um alles dafür zu tun, dass Maja ihr verzeiht.Majas Leben wird auch in Folge 3554, die für den 3. März eingeplant ist, durcheinandergebracht, denn Lars Sternberg (Christoph Mory) checkt im "Fürstenhof" ein. Maja ist irritiert, weil sich seine Stimme so vertraut anhört, sie ihn aber nicht erkennt. Dann offenbart er sich: Er ist ihr Vater. Er ist Cornelius von Thalheim.Nach dem Finanzskandal, für den er zu Unrecht verantwortlich gemacht wurde, täuschte er seinen Tod vor und tauchte in Südamerika ab, wo er die wahren Täter vermutete. Um nicht aufzufliegen, musste er sein Äußeres verändern und unterzog sich einer Gesichtsoperation. Seither lebt er unter dem Pseudonym Lars Sternberg. Er konnte in Erfahrung bringen, dass ein Mann, der an dem Millionenbetrug beteiligt war, sich in Deutschland aufhält. Wird es ihm gelingen, den wahren Täter zu finden und sein Pseudonym aufrecht zu erhalten?