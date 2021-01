«Lincoln Lawyer» wechselt den Anbieter

US-Fernsehen

Das Drama ist nun beim Streamingdienst Netflix beheimatet.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hatbestellt. Die Serie war ursprünglich bei CBS angesiedelt, ehe das Format den Sender wechselt. Der Sender hatte die Serie während der letztjährigen Pilot-Season ein bedeutendes Produktionsbudget gegeben, aber die Verantwortlichen zogen im Mai den Stecker.Diese neue Version wird immer noch von Co-Autor und ausführendem Produzenten David E. Kelley und Co-Autor, ausführendem Produzenten und Showrunner Ted Humphrey produziert. Allerdings wird es eine komplett neue Besetzung gegenüber der CBS-Version geben. Manuel Garcia-Rulfo wird in der Serie die Hauptrolle des Mickey Haller spielen, einem ikonoklastischen Idealisten, der seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincoln Town Car aus betreibt und große und kleine Fälle in der weitläufigen Stadt Los Angeles übernimmt. Die Serie basiert auf den Bestseller-Romanen des Autors Michael Connelly. Die erste Staffel basiert auf dem zweiten Buch der The Lincoln Lawyer-Reihe, "The Brass Verdict"."Ich bin begeistert, Netflix unser Zuhause zu nennen", sagte Connelly in einem Statement. "Und ich bin begeistert, diese reichhaltige, vielschichtige Geschichte voller faszinierender Charaktere und Rätsel, die es zu lösen gilt, Millionen von Zuschauern - sowohl alten als auch neuen Fans - auf der ganzen Welt zu präsentieren."