Zweite Staffel von «Mask Off» demnächst verfügbar

Vermischtes

Noch in dieser Woche ist die zweite Staffel der Klischee-Serie auf Joyn kostenlos abrufbar.

«Mask OFF» möchte mit Klischees brechen und zeigt, dass man mit Schubladendenken oft nicht richtig liegt. So kann hinter einer zierlichen Frau eine Hobby-Wrestlerin stecken und jemand, der direkt als 'Aufreißer' abgestempelt wird, entpuppt sich als Jungfrau.", betitelt Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production Joyn , die Serie. Die Serie ist ab dem 14. Januar bei Joyn kostenlos verfügbar.In der zweiten Staffel «Mask OFF» ist das Promi-Aufgebot hoch. Bekanntheit haben die Stars dabei vor allem in der jungen Zielgruppe. Denn neben Reality-Star Janine Pink stellen sich Comedian Faisal Kawusi, Instagram-Ikone Bonnie Strange sowie die Social-Media-Stars Aaron Troschke, Ischtar Isik, Dennis und Benni Wolter, Luca und Candy Crash der Herausforderung. Wer schafft es hinter die Fassade der Teilnehmer zu schauen und sie metaphorisch zu demaskieren? Dabei ist die Demaskierung rein metaphorisch zu interpretieren. Dies wurde in einer Mitteilung deutlich gemacht, dass der Sendungstitel keineswegs ein Aufruf zur Widerhandlung gegen die gesetzmäßig vorgeschriebene Maskenpflicht ist.Die zweite Staffel «Mask OFF» ist eine Produktion der Hans und Franz Film- & Fernsehproduktion GmbH. Als Produzenten fungieren Hans Christian Falz und Barbara Gründl.