Neue Passagierin auf dem Traumschiff: Collien Ulmen-Fernandes

TV-News

Nach den Abgängen von Doc Sander und seiner Nachfolgerin Sina Tkotsch suchte das ZDF Ersatz. Wohl mit Erfolg, denn es wird bekannt, dass Collien Ulmen-Fernandes Teil der «Traumschiff»-Crew wird.

Am 26. Dezember 2020 heuerte Doc Sander nach einer Dekade letztmals auf dem Traumschiff an und ging final von Bord. In seiner letzten Folge reiste dasnach Kapstadt und Sander arbeitete seine Nachfolgerin Julia Brand, alias Sina Tkotsch, ein. Das Mitwirken von Tkotsch als Schiffsärztin rührte jedoch eher als kurzes Gastspiel auf und nach nur zwei Folgen war die Zusammenarbeit wieder beendet. Nicht etwa daher, dass es ihr auf dem Traumschiff nicht gefalle, das ZDF stellte klar, dass von vornherein die Zusammenarbeit auf nur zwei Folgen ausgelegt war und der Sender schon längst einen adäquaten Ersatz in der Hinterhand habe.Via t-online wurde nun bekannt, dass es sich bei diesem Ersatz um Collien Ulmen-Fernandez handelt und die Rolle der Schiffsärztin bereits ab April somit eine neue Besetzung findet. Diese Meldung wurde auch von durch eine Sprecherin des ZDF bestätigt und zudem machte der Mainzer Sender einen Ausblick in die Zukunft der Rolle. Denn anders als bei Doc Sander soll die Rolle der Schiffsärztin/des Schiffsarztes künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt werden.Für Collien Ulmen-Fernandez ist die Rolle sicherlich ein gehöriger Schritt in ihrer Karriere. Anfänglich wurde sie als Moderatorin beim Musik-Sender VIVA bekannt und stand über die Jahre für verschiedene TV-Formate sowie Filme vor der Kamera. Zuletzt drehte die Hamburgerin gemeinsam mit ihrem Mann Christian Ulmen an dessen Serie jerks mit. Nach einigen Auftritten in TV-Produktionen wie Notruf Hafenkante, Alarm für Kobra 11 und Wilsberg wird Collien nun also in einigen Monaten mit dem Traumschiff auf Reise gehen.