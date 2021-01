Köpfe

Irrtümlich für tot erklärt: Tanya Roberts noch am Leben

Veit-Luca Roth von 04. Januar 2021, 17:30 Uhr

Ihr Manager Mike Pingel gab noch am Montag bekannt, dass die Schauspielerin verstorben sei. In der Nacht auf Dienstag revidierte er diese Aussage jedoch.

Am Montag teilte Tanya Roberts Manager Mike Pingel dem Branchenblatt ‚The Hollywood Reporter‘ noch mit, dass das ehemalige Bond-Girl am Sonntag verstorben sei, nachdem sie an Heiligabend bei einem Spaziergang mit ihrem Hund zusammengebrochen war. Damals berief sich Pingel auf eine „sehr verzweifelte Person“, wie das Blatt schrieb. Es handelte sich um Roberts Lebensgefährten Lance O’Brien. Daraufhin berichteten diverse Medien über den Tod der Schauspielerin. O’Brien erhielt daraufhin einen Anruf vom Cedars-Sinai Krankenhaus, in dem Roberts behandelt wurde beziehungsweise noch immer behandelt wird.



Denn Tanya Roberts ist noch immer am Leben. In einem Video von ‚Inside Edition‘ ist O’Brien zu sehen, wie er den Anruf erhält und die Nachricht erhält, dass Roberts nicht verstorben ist. Auf Nachfrage von ‚THR‘ sagte Pingel dann: „Ja, heute Morgen um 10 Uhr hat das Krankenhaus tatsächlich angerufen und sagte, dass sie weiterhin am Leben sei, aber es nicht gut aussehe. Wir erhalten hoffentlich mehr Informationen in Kürze. Es ist erschütternd.“



Wie konnte es aber zu der verfrühten Todesmeldung kommen? Am Sonntag war O’Brien bei seiner Partnerin im Krankenhaus. Wie ‚TMZ‘ berichtet schloss Roberts dann in seinen Armen ihre Augen und schlief wohl ein. O’Brien dachte allerdings, dass sie die Lebensgeister verließen, woraufhin er aus dem Zimmer trat und ohne mit einem Arzt zu sprechen, aus dem Krankenhaus verschwand. Daraufhin sprach O‘Brien mit Pingel, der den falschen Status dann verbreitete.



vorheriger Artikel

nächster Artikel