Anlaufhilfe für discovery+: Discovery und Vodafone schließen Partnerschaft ab

Vermischtes

Durch eine plattformübergreifende Vereinbarung zwischen Discovery, Inc. und Vodafone ist es Vodafone-Kunden möglich, das Content-Portfolio von Discovery in seiner ganzen Fülle zu nutzen.

Discovery, Inc. und Vodafone haben einen langfristigen und plattformübergreifenden Deal in Europa geschlossen, der es Vodafone-Kunden ermöglicht, in zwölf Märkten die Inhalte von Discovery zu nutzen. Dies gab Discovery am Montag bekannt. Die Vereinbarung sieht zudem vor, den Streaming-Service discovery+ für bestehende Vodafone-Abonnenten in Europa verfügbar zu machen. Auf der Plattform werden alle Marken und Inhalte von Discovery in einem Angebot gebündelt. Zum Portfolio gehören unter anderem auch die Inhalte von „Natural History“ der BBC sowie das Sportangebot von Eurosport Außerdem sind hochwertige Dokumentationen und Original-Serien zu Themen wie u.a. Lifestyle, Home & Food, True Crime, Abenteuer und Naturgeschichte, Wissenschaft, Technik und Umwelt verfügbar. Die Partnerschaft mit Vodafone ermöglicht Discovery den Zugang zu rund 100 Millionen Vodafone TV-, Festnetz-Breitband- und Mobilfunk-Abonnenten in Europa, denen discovery+ für einen bestimmten Aktionszeitraum zum kostenlosen Test angeboten wird. Der Rollout von discovery+ in den 12 europäischen Märkten ist im Laufe der Jahre 2021 und 2022 geplant.„Wir freuen uns sehr, diese länder- und plattformübergreifende Partnerschaft mit Europas größtem Mobilfunk- und Festnetzbetreiber bekannt zu geben. Vodafones weitreichende und tiefgreifende Kundenbeziehungen werden ein starker Motor für discovery+ sein, da wir gemeinsam die „Must have“-Destination für Real-Life-Entertainment zu den Konsumenten in ganz Europa bringen“, erklärte David Zaslav, Präsident und CEO von Discovery, Inc., in einer Mitteilung. Ahmed Essam, Chief Commercial Operations and Strategy Officer der Vodafone Group, ergänzte: „Ich freue mich sehr über diese Vereinbarung mit Discovery, die unsere bestehende Partnerschaft erweitert und die Positionierung von Vodafone als eine der führenden Video-Content-Plattformen in Europa perfekt demonstriert. Discovery wird ein wichtiger Bestandteil unseres Unterhaltungsangebots sein und eine reichhaltige Auswahl an Inhalten bieten, die Vodafones hochwertiges TV-Angebot und die flexiblen Streaming-Dienste zu einem einzigartigen Kundenerlebnis machen.“