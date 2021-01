Nachfolger von Pocher, Pooth und Jauch: Evelyn Burdecki

TV-News

Bereits drei Mal konnten sich die Zuschauer bei RTL über die Show «Bin ich schlauer als…?» freuen. Bisher mussten sich Günther Jauch, Oliver Pocher und Verona Pooth messen, nun kommt Evelyn Burdecki.

Das Konzeptkam im Jahre 2019 ins Programm von RTL . In der ersten Ausgabe konnten sich die Zuschauer auf getauschte Rollen freuen, denn der im Normalfall für das Fragenstellen zuständige Günther Jauch musste sich der Frage nach seinem Schlauheitsgrad stellen. Im vergangenen Jahr 2020 wurde das Format mit weiteren Episoden fortgesetzt, in den Rollen der Getesteten: Oliver Pocher und Verona Pooth.Nun soll es auch im neuen Jahr weiter gehen mit «Bin ich schlauer als…?» und zwar am 12. Februar in der Primetime. Als Kandidatin oder besser gesagt, als Getestete wirdauftreten. Damit komplettiert sich ihr Weg vom «Bachelor»-Kandidaten über den «Ich bin ein Star»-Jungle hin und die «Supertalent»-Jury hin zu «Bin ich schlauer als…?». Ein Werdegang, den man auch erst einmal hinlegen muss. Was soll aber nun in der Show explizit getestet werden? Im Vorfeld der Show muss sich Burdecki wohl umfangreichen Tests unterziehen, um Parameter wie schnelle Auffassungsgabe, Logik, Sprache oder Orientierung zu klären.Ihr Wissen muss sich dann in der mittlerweile von Jauch moderierten Show mit dem der Zuschauer zuhause sowie einigen Prominenten im Studio messen. Welche Gäste die Zuschauer im Studio erwarten dürfen, gab RTL noch nicht bekannt. Bisher schrieb die Show eine recht ordentliche Erfolgsgeschichte, die Premiere erreichte 18,2 Prozent des Zielgruppenmarktes, die beiden folgenden Ausstrahlungen kamen auf 15,9 und 16,9 Prozent. Somit wird die Show für Burdecki die nächste Herausforderung bei RTL.