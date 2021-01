Blockbuster-Battle: Wer kann «Avengers: Infinity War» vom Thron stürzen?

Film-Check

Heldenhaft geht es in diesem Battle zu, doch unterschiedlicher könnten diese kaum sein. Asterix kämpft gegen die Avengers. Und nebenbei geht bei ZDF Neo auch noch die Welt unter. Wer soll da gewinnen?

(ZDF Neo)Der Maya-Kalender hatte es vor Jahrhunderten vorausgesagt: 2012 wird die Welt untergehen. Roland Emmerich höchstpersönlich ließ es sich nicht nehmen, diesen Weltuntergang bereits im Jahre 2009 zu inszenieren. Es sollte bei der Inszenierung bleiben, denn bekanntermaßen steht die Welt noch, sogar 2021 noch. Es war also auch kein Zahlendreher. Im Film erfährt ein Wissenschaftler, dass eine gewaltige Sonneneruption bevorsteht. Die Prognosen deuten darauf hin, dass das Leben auf der Erde dem Untergang geweiht ist. Nachdem der US-Präsident seine Amtskollegen weltweit informierte, wird fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. Rette sich, wer kann!Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6(RTL)Druiden gehören selten zur jüngeren Fraktion der Gallier, doch nach einem Fußbruch beschließt Miraculix dann doch den Kochlöffel samt Kessel an den Nagel zu hängen. Ein Nachfolger muss gefunden werden, will das kleine gallische Dorf weiterhin die römische Großmacht besiegen. Das gelingt schließlich nur mit dem berühmten Zaubertrank. Asterix und Obelix machen sich folglich auf die Suche nach einem jüngeren Nachfolger. Doch sie bekommen Konkurrenz vom bösen Dämonix, der seinerseits versucht, in den Besitz der magischen Formel zu kommen und schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt mit den Römern zurück.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: /IMDB User Rating: 7(ProSieben)Im dritten Action-Kracher der «Avengers»-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos‘ gewissenlose Armeen beginnt. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik zum Blockbuster liest sich folgendermaßen: „Es sprengt Drehbuchgesetze. Es erschöpft – auf faszinierende Art. Es ist atemberaubend!“ Einem gelungenem Fernsehabend steht also nichts mehr im Wege – außer vielleicht Thanos.Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8