«Das Wort zum Heiligabend»: Ökumenische Weihnachtsansprache nach verkürzter «Tagesschau»

An Heiligabend muss die «Tagesschau» auf fünf Minuten Sendezeit verzichten. Dafür soll in einer weihnachtlichen Ansprache Hoffnung und Liebe verbreitet werden.

Das Erste wir an Heiligabend ab 20:10 Uhr eine ökumenische Weihnachtsansprache ausstrahlen.werden Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD an die Zuschauer richten. Dafür muss diefünf Minuten ihrer Sendezeit verzichten, die Ansprache soll direkt im Anschluss an die Nachrichtensendung laufen.„Weihnachten hat als Fest der Hoffnung und der Liebe in Zeiten der Pandemie eine besondere Bedeutung. Es freut mich daher sehr, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Anschluss an die ‚Tagesschau‘ eine ökumenische Weihnachtsansprache bieten können. Mein herzlicher Dank gilt Bischof Dr. Georg Bätzing und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, die unsere Initiative aktiv unterstützt haben“, freute sich Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, über die kurzfristige Programmänderung.Im Anschluss versendet das Erste den Film «Ganz in Weiß» von der Seriesowie ab 21:45 Uhr den Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1944mit Heinz Rühmann. Tolle Quoten sollten dem öffentlich-rechtlichen Sender damit sicher sein, müssen doch spätestens dann laut Corona-Maßnahmen alle wieder zu Hause sein. Um 23:20 Uhr präsentiert die Blaue Eins dann noch dieaus der Alten Kirche in Lobberich am Niederrhein.