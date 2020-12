Serdar Somuncu: Um Würde geht es dabei schon lange nicht mehr

Interview

Als Kind türkischer Einwanderer erlebte Serdar Somuncu das Weihnachtsfest bislang nur aus der Ferne. Das soll sich in diesem Jahr ändern, denn der Kabarettist möchte endlich lernen, was Weihnachten bedeutet. Im Quotenmeter-Interview verrät er, wie er früher Weihnachten verbracht hat und wie es sich anfühlt eine Tour abzusagen.

Tickets gibt es hier.

Ich bin raus aus dem Business. Ist mir zu schmutzig. Ständig Leute anzulügen und ihnen das Blaue vom Himmel zu versprechen und dann auch noch Haue kassieren, ist nicht mein Ding. Sollen die anderen das mal machen. Ich war nie glaubwürdig und ernsthaft daran interessiert, Politiker zu sein. Gerade deswegen, war ich auch authentisch.Es geht mir beschissen, oder glauben Sie, ich bin einer von denen, die sich sagen „endlich mal Ruhe“. Ich könnte kotzen, dass ich meine Touren verschieben musste und ich kann auch keine Zoom-Konferenzen mehr ertragen. Aber immerhin habe ich den Kühlschrank voll und ‘ne warme Jacke für den Winter. Das tröstet mich ein wenig.Es macht keinen Spaß 32.000 Leuten, die sich seit Monaten auf meinen Auftritt gefreut haben, zu sagen, dass man die Tour auf den Sanktnimmerleinstag verschieben muss. Und auch für das eigene Gefühl ist es nicht besonders schön, null Einnahmen bei 100% Ausgaben inklusive Steuern zu haben. Gottseidank war ich die letzten Jahre fleißig, um mich von meinen Reserven zu ernähren. Aber irgendwann ist auch damit Schluss. Und deshalb bin ich schon jetzt dazu übergegangen für meine Existenz zu betteln und habe auf meiner Website einen Moneypool eingerichtet, in den Leute, die an meine Arbeit glauben, einzahlen können. Um Würde geht es dabei schon lange nicht mehr. Das ist der nackte Überlebenskampf.Ich mache nichts. Ich bin laut Pass Moslem. Am 26.12. arbeite ich sogar im Internet. Ansonsten versuche zu rekonstruieren, wie ich mir das Weihnachtsfest vorstelle. Viele Angaben, außer, dass die meisten sagen, dass sie nächstes Jahr alles anders machen, habe ich dazu ja nicht.In quälender Agonie.Ich weiß es selbst nicht. Aber ich habe Bock darauf. Zusammen mit vielen Gästen und meinem Redakteur Jürgen König werden wir versuchen, den Leuten ein wenig Abwechslung in der Tristesse der aufgezwungenen Besinnlichkeit zu bieten. Ich bin selbst gespannt.Was ist daran provokant? Jedes Versandhaus hat schlimmere Sprüche. Ich finde das sogar witzig.Dass sie Spaß haben und sich darüber freuen, endlich wieder einen schönen Abend ohne Angst und Schrecken verbringen zu können.Wird man sehen. Ich halte mich neuerdings zurück, weil ich weiß, dass die Leute eine sehr geringe Toleranzspanne haben, wenn es darum geht eine Rolle als ernst und das Ernste als Rolle zu verkaufen.