UME ist jetzt fester Bestandteil von Warner Bros.

Wirtschaft

Wie das Medienmagazin DWDL zuerst berichtet, hat sich die Unique Media Entertainment (UME) als eigenständige GmbH aufgelöst und ist in neuem Gewand nun fester Teil von Warner Bros. International Television Production.

Bereits Anfang Dezember gab es die entsprechende Löschung der Kölner Prudktionsfirma, das Zusammentun mit derund kurz darauf verschmolz man mit der Mutterfirmawie das Magazin 'DWDL' berichtet. Die Gesellschaft war zuvor unter anderem für Formate wieundverantwortlich. Gründer und bisheriger Geschäftsführerwird im Zuge der Fusion Teil der Geschäftsführung von Warner Bros. ITVP als Head of Comedy & Alternative Content.Link blickt in einer Mail an seine Auftraggeber auf sieben spannende, ereignisreiche und glückvolle Jahre zurück und bedankt sich zugleich. Ereignisreich trifft die Reise der UME auch recht gut, denn im Herbst 2013 war das Unternehmen noch komplett anders aufgestellt. Link hielt damals 70 Prozent der Gesellschaft und die verbleibenden 30 Prozent lagen bei TV-Koch. Dieser Wechselte dann von RTL zu ZDF und die UME sollte neue Formate für Rach entwickeln, wofür Link seinen damaligen Posten bei i&u TV verließ, bei dem er fünf Jahre als Executive Producer tätig war.Zwar hielt die Partnerschaft Rach/ZDF nicht allzu lange, da die gelieferten Senunden Rach tischt auf oder Rach und die Restaurantgründer floppten. Dem Wandel der UME stand dies jedoch nicht im Wege und das Portfolie richtete sich gen Comedy, Kabarett und Doku-Soaps. Mit der nun vollzogenen Fusion ist die UME somit keine eigenes Unternehmen mehr, sondern ist ein Label des weltgrößten Medien und Telekommunikationskonzern AT&T, zu dem Warner Bros. seit 2018 gehört.