«The Investigation  Der Mord an Kim Wall»: Im Januar bei TV Now

Vermischtes

TV Now zeigt die Serie zum Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall ab Ende Januar in exklusiver deutscher Ausstrahlung.

Die fiktionale Serieporträtiert den kaltblütigen Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall aus dem Jahre 2017. Die sechsteilige Serie rollt den Faden noch einmal auf und beleuchtet die Ermittlungen von Jens Møller, Leiter des Morddezernats der Kopenhagener Polizei. Die Journalistin traf damals den dänischen Erfinder Peter Madsen und wollte ihn zu seinem selbstgebauten U-Boot interviewen. Dazu betrat sie das Boot, allerdings sank es und Wall infolgedessen. Später brachten die Ermittlungen hervor, dass das U-Boot absichtlich zum Untergehen gebracht wurde. Es war Mord. Durch teils ungewöhnliche Ermittlungsmethoden gelang es Møller (gespielt von Søren Malling), den Mord an der Journalistin aufzuklären.Serienschöpfer Tobias Lindholm kreierte in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Ermittler Jens Møller sowie Kim Walls Eltern - Ingrid und Joachim - eine emotionale Geschichte über einen den schockierenden Mordfall: „Ohne Jens Møller und Ingrid und Joachim Wall würde es diese Serie nicht geben. Ingrid und Joachim waren und sind mit die stärksten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Sie erzählten mir ihre Version, ihre Realität all der Geschehnisse. Sie haben alles mit mir geteilt, für die Idee, dass eine Serie entsteht, die all die Menschen feiert, die ihnen durch ihre dunkelsten Stunden geholfen haben“, so Lindholm.«The Investigation» wurde von Miso Film in Koproduktion mit Outline Film für TV 2 Danmark, SVT und Viaplay sowie mit Unterstützung des dänischen Filminstituts und der Kopenhagener Filmförderung produziert. International wird die in Dänemark gedrehte Serie von Fremantle vertrieben. Vor der Kamera stehen unter anderem Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August, Rolf Lassgård.